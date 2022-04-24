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MASUMLAR APARTMANI FİNALİ NE ZAMAN? | Masumlar Apartmanı final mi yapacak, bitecek mi? Masumlar Apartmanı final tarihi...

Masumlar Apartmanı final yapacağı iddiasıyla gündeme gelmişti. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın sıkı takipçileri, 'Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak, ne zaman bitecek? Masumlar Apartmanı neden final yapıyor?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Masumlar Apartmanı final tarihi...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 14:00
MASUMLAR APARTMANI FİNALİ NE ZAMAN? | Masumlar Apartmanı final mi yapacak, bitecek mi? Masumlar Apartmanı final tarihi...

Masumlar Apartmanı'nın ne zaman biteceği ve son bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başladı. Sevilen dizinin yeni bölümleri her hafta salı akşamı TRT1 ekranlarında izleyiciler ile buluşurken; Masumlar Apartmanı'nın final yapıp yapmayacağına dair merak edilenler haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI FİNAL Mİ YAPACAK?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 71. yeni bölümde 24 Mayıs günü final yapacağı iddia edilirken, dizinin hayranları bu iddianın gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı.

TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yapımcı firmasından dizinin final yapıp yapmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Konunun netlik kazanmasının ardından detaylar haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

1. SEZON

Gülben ve Safiye obsesif davranışları olan iki kardeştir. Özellikle Safiye annesinin üzerinde yarattığı olumsuz rol modelliğin etkisindedir, davranışlarının arkasında bu neden yatmaktadır. Han ise kardeşlerin babalarıyla birlikte yaşadığı evde tek erkek kardeştir. Han'ın hayattaki temel amacı sadakat duyduğu ailesini kollamaktır. Ancak Han'ın hayatı İnci'yi gördükten sonra değişecektir. Ona aşık olacak ve beraber mutlu olma amacı güdecektir. Han, tıpkı üç kardeşi gibi muhtelif davranış bozuklukları olan bir karakterdir, çocukluk travmaları onu çöp karıştırma ve biriktirmeye iterken öfke kontrolünde yaşadığı sorunlar "sahiplenme" ve cinsiyetçi davranışlar ekseninde İnci'ye karşı olan tavırlarında belirginleşecektir. Ailenin en küçük kardeşi Neriman ise günlük yaşamında ve ailesinde yaşadığı problemlerden etkilenmektedir. Onun okuldan edebiyat öğretmeni olan Naci ise ablası Safiye'nin eski sevgilisidir. Safiye'yi unutamayan Naci, aile apartmanının karşısındaki otele yerleşecektir. Radyocu olan İnci, kardeşi ve dedesiyle beraber yaşamaktadır, bir kaza sonrasında tanışıp evlendiği Han'ın aile apartmanına tesadüfi bir şekilde taşınacaktır.

İnci'nin huzursuzluğunun temel nedeni ise hayatındaki erkeklerdir. Babasından nefret eden İnci, kardeşi ve kendisine sahip çıkan dedesine duyduğu sadakat ve vefanın karşısında dedesinin korumacı davranışlarını sineye çekmek durumundadır. Eski nişanlısı Uygar da hayatında sorun yaratan erkekler arasındadır. İnci için Han o güne değin tanıdığı erkekler arasında farklı bir çizgi izlemektedir ve ani evliliği hem bu nedenle hem de ikisi için de hayatlarında sorun olarak gördükleri ailevi durumlara bir cevap niteliğindedir. Ancak Han'ın mansplaining tutum ve davranış farklılıkları İnci'ye onu yeteri kadar tanıyıp tanımadığı sorusunu sıkça sordurmaktadır.

Dizide Han ve İnci'nin yakın arkadaşları Esat ve Esra'dır. Esat Han'ın çocukluk arkadaşıyken aynı zamanda iş arkadaşlarıdırlar ve Han Esat'tan "tek arkadaşım" olarak bahsetmektedir. Esra ise İnci'nin radyodan arkadaşıdır ve beraber radyo yayını yapmaktadırlar. Dizide geriye dönüşler de sıklıkla kullanılarak karakterlerin ruh hâllerinin gelişimi ve yaşadıkları sorunların temellerine atıfta bulunulmaktadır.

2. SEZON

İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır.

Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.

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