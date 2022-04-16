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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 16 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi hangi takım?

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 19 Nisan Cuma günü yayınlanacak yeni bölümünde oynanacak dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 16 Nisan kim kazandı, Survivor All Star dokunulmazlık galibi, Survivor 16 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor'a ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 16 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi hangi takım?

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 16 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulunacak.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 16 NİSAN

Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya gelecek. 16 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak ve büyük bir mücadele verilen dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda

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