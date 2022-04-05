BABA FİLMİ | Baba (The Godfather) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yönetmeni kim?

Francis Ford Coppola ve Mario Puzo senaryosunu yazdığı, yönettiği, başrollerinde Marlon Brando, Al Pacino ve James Caan yer aldığı 1973 yapımı Amerikan dram, polisiye filmi olan Baba, milyonlarca insan tarafından seyredilmiş ve klasikler arasında kendine yer edinmiştir. Film ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılmaktadır. İşte detaylar...

BABA (THE GODFATHER) KONUSU NE?

Baba, 40'lar ve 50'lerin Amerika'sında, bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alıyor. Don Corleone'nin kızı Connie'nin düğününde, ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla barışır. Bir suikast girişimi, Don'u artık işleri yönetemeyecek duruma düşürünce, ailenin başına Michael ve ağabeyi Sonny geçer. Danışmanları Tom Hagen'in de yardımlarıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi, eski moda yöntemleri de değiştirmeye başlar.

BABA OYUNCU KADROSU

Marlon Brando, Al Pacino ve James Caan gibi isimler Baba filminde rol almıştır. Filmin senaryosunu Francis Ford Coppola ve Mario Puzo üstlenirken, yönetmen koltuğunda Francis Ford Coppola yer almaktadır. Filmin orjinal adı The Godfather olarak geçmektedir.

ESARETİN BEDELİ FİLMİ UYARLAMA MI?

Mario Puzo'nun çok satan kitabından Puzo ve yönetmen Francis Ford Coppola tarafından sinemaya uyarlanan film o yıl En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar kazanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye'de en fazla izlenen ve satılan film olma özelliği de taşır.