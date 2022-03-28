SURVİVOR BİRLEŞME PARTISİ | Survivor 2022 All Star'da Birleşme Partisi heyecanı...

Survivor 2022'de heyecan devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları zorlu haftaları geride bırakarak birleşme partisinde buluştu. Yarışmacılar şarkı söyleyerek danslar etti.

SURVIVOR 2022'DE BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2022 All Star 62. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşanacak. Yeni bölüm 28 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de TV 8'de yayınlanacak.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE KAÇ YARIŞMACI KATILACAK?

Birleşme partisine Ünlüler takımından 11 kişi, Gönüllüler takımından 11 kişi olmak üzere toplam 22 yarışmacı katılacağı açıklanmıştı fakat yaşanan ayrılıklarına ardından kişi sayısı aynı kalsa da, takımların dağılımı değişti.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda