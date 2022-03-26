SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN? | Survivor All Star 2022 Birleşme Partisi ne zaman?

Survivor 2022 Birleşme Partisi'nin ne zaman ve hani gün yapılacağı merak edilenler arasında yerini aldı. Elif Gören'in adaya vedasından sonra Birleşme Partisi'ne kadar tekrar bir eleme yapılmayacağı açıklanırken; yarışmanın her yıl en sevilen bölümü haline gelen Birleşme Partisi'ne dair detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Birleşme partisinin Mart'ın son haftası yapılacağına dair tahminler sürerken; yapılan açıklamaya göre Survivor'da hızlı eleme dönemi başlayacağı gündeme gelmişti. Elif'in adadan ayrılmasının ardından, toplanan konseyde yaşanan son gelişmelere göre, Birleşme Partisi'ne kadar eleme yapılmayacağı kesinleşti.

Buna göre, Survivor 2022 birleşme partisi görüntüleri Pazar günü yayınlanırken; Birleşme Partisi'nin Salı günü ekranda olacağı iddia edildi. Merakla beklenen Birleşme Partisi'nde ise şarkıcı Edis'in yer alacağı haberi gündemde yerini aldı.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE KAÇ YARIŞMACI KATILACAK?

Birleşme partisine Ünlüler takımından 11 kişi, Gönüllüler takımından 11 kişi olmak üzere toplam 22 yarışmacı katılacağı açıklanmıştı fakat yaşanan ayrılıklarına ardından kişi sayısı aynı kalsa da, takımların dağılımı değişti.