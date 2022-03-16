SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 16 Mart dokunulmazlık hangi takımın oldu?

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 16 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı eleme adayı çıkarmamak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar denge oyununda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele verilen oyunu kazanan takım ünlüler oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu. Öte yandan ünlüler döner ve patates kızartması ödülünü afiyetle yedi.

Bu sonuçla gönüllüler takımı eleme konseyinde aday çıkarmak zorunda kalan takım oldu. Yapılan oylama sonucunda yeni adaylar belli olacak.

Haftanın ilk 2 eleme adayı Mert ve Barış olmuştu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.