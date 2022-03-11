Haberler Magazin 📺Yalnız Kurt 7. BÖLÜM İZLE | Yalnız Kurt son bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yalnız Kurt 7. BÖLÜM İZLE | Yalnız Kurt son bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Yalnız Kurt dizisi, 7. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yalnız Kurt 6. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yalnız Kurt 7. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yalnız Kurt dizisinin 7. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 00:30
📺Yalnız Kurt 7. BÖLÜM İZLE | Yalnız Kurt son bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Yalnız Kurt dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Yalnız Kurt'un 11 Mart Cuma günü ekranlara gelen 7. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yalnız Kurt son bölüm bilgileri...

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YALNIZ KURT 7. BÖLÜM KONUSU

Altay, Mira'nın verdiği görevi yerine getirmek üzere, Kafkasya'da bir hapishanededir. Altay, hapishanede kendisini nelerin beklediğini bilmeden, kurtarması gereken kişiyi arar! 5 numaraya ulaşabilmek ve yoluna devam edebilmek için bu zorlu görevin üstesinden gelmek zorundadır. Bunun için her türlü riski göze alır. Mira da, uydu bağlantıları ile bir yandan Altay'ı takip ederken diğer yandan da Yıldırım Projesi'nin peşindedir. Sezai Sirmen Paşa'ya suikast düzenleyerek göze giren Nizam ise yeni görevi için beklemektedir. Hapishanedeki görevin Altay'a verilmiş olması Nizam'ı rahatsız etmiştir. Sare de ortadan kaybolan Altay için endişelidir. Açık açık dile getiremese de her fırsatta Altay'ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışır.

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👉YALNIZ KURT 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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Altay'ın Mira ile gitmiş olduğunu öğrenen Doğan durumdan işkillenir. Altay'ın ortadan kaybolması nedeniyle, Davut da endişelidir. Yalnız Kurt'a güvense de, atacağı yanlış bir adımın hayatına mal olacağını bilmektedir. Sare bir yandan Altay için kaygılanırken başında daha büyük bir bela vardır, Ela'nın babası, Esra'nın eski kocası Levent! En sonunda Levent'ten kurtulmak için Viking'e giden Sare'ye Viking yardımcı olabilecek mi? Viking'in hamlesi soruna çözüm olmayınca, Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak? Doğan ise Rus ve Fransızların dahil olduğu pazarlıktan payını almanın peşindedir.

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👉YALNIZ KURT 7. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

Altay'ın fabrikaya yerleştirdiği Akif görevinin başındadır. Yıldırım Projesi'nin devam edebilmesi için malzeme tedariğinin nasıl olacağı ise Gündüz ve Davut'u düşündürmektedir. Sezai Paşa'nın yerine gelen Ulvi Paşa'ya güvenebilecekler midir? Aldığı emirle Yıldırım Projesi'nin izini süren Ulvi Paşa ise izleri Selçuklu Alüminyum Fabrikası'na ulaşabilecek mi? Altay'ın hapishanede karşısına çıkan ve ondan yardım isteyen gizemli adam kim? Altay o adamın sırrını çözebilecek mi yoksa yeni bir tuzağa mı düşecek? Yalnız Kurt cehennem çukurunda nasıl hayatta kalacak?

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👉YALNIZ KURT 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 7. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

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