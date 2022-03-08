Haberler Magazin SURVIVOR 42. BÖLÜM | Survivor bugün var mı? Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor 8 Mart Salı var mı?

SURVIVOR 42. BÖLÜM | Survivor bugün var mı? Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor 8 Mart Salı var mı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Sevilen yarışma programı Survivor'da eleme gününe yaklaşılırken dokunulmazlık oyunları da nefes kesiyor. 8 Mart Salı günü Survivor'un yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor 8 Mart Salı var mı? İşte 42. bölümle ilgili merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 11:02
SURVIVOR 42. BÖLÜM | Survivor bugün var mı? Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor 8 Mart Salı var mı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Dün oynanan ve nefes kesen dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Gönüllüler takımında konseyde yapılan oylama sonucunda ise potaya gönderilen isim Yasin olmuştu. Survivor izleyicileri, yarışmanın yeni bölümüyle ilgili bilgileri aratıyor. Peki, 8 Mart Survivor var mı? Survivor All Star 2022 bugün var mı? Survivor ne zaman?

🤔8 MART SALI SURVIVOR VAR MI?

Survivor'ın 42. ve yeni bölümü bu akşam saat 20.00'den itibaren TV 8 ekranlarında olacak. Yayınlanan fragmanda, Mert ile Anıl'ın, Ayşe ile Berna'nın kavga ettikleri göülüyor.

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