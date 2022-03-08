SURVIVOR 42. BÖLÜM | Survivor bugün var mı? Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor 8 Mart Salı var mı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Dün oynanan ve nefes kesen dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Gönüllüler takımında konseyde yapılan oylama sonucunda ise potaya gönderilen isim Yasin olmuştu. Survivor izleyicileri, yarışmanın yeni bölümüyle ilgili bilgileri aratıyor. Peki, 8 Mart Survivor var mı? Survivor All Star 2022 bugün var mı? Survivor ne zaman?

🤔8 MART SALI SURVIVOR VAR MI?

Survivor'ın 42. ve yeni bölümü bu akşam saat 20.00'den itibaren TV 8 ekranlarında olacak. Yayınlanan fragmanda, Mert ile Anıl'ın, Ayşe ile Berna'nın kavga ettikleri göülüyor.