SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 19 Şubat 1. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 1. eleme adayı belli olacak. 19 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR'DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

19 Şubat Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ve eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden son isim, yarışmaya yedeklerden katılan Ezgi Hocaoğlu oldu. Eleme adayları gönüllüler takımından Evrim, Atakan ve Ezgi olurken ünlülerden ise Aşkım potaya gitmişti.