Haberler Magazin SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 19 Şubat 1. eleme adayı belli oldu mu?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 19 Şubat 1. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak... 19 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucunda haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor 19 Şubat 1. eleme adayı kim? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 16:45 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 16:46
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 19 Şubat 1. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 1. eleme adayı belli olacak. 19 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR'DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

19 Şubat Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ve eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden son isim, yarışmaya yedeklerden katılan Ezgi Hocaoğlu oldu. Eleme adayları gönüllüler takımından Evrim, Atakan ve Ezgi olurken ünlülerden ise Aşkım potaya gitmişti.

DİĞER
Son dakika: Bir hamle de Kerem Bürsin'den geldi! Kerem Bürsin Hande Erçel ile aşkını duyurduğu kareyi tek kalemde sildi!
İstifa etmeden iş ayarlayan kişi tazminatsız kovulabilir mi? Yargıtay'dan önemli iş kararı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor