Haberler Magazin 📺Yalnız Kurt 4. BÖLÜM İZLE | Yalnız Kurt son bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yalnız Kurt 4. BÖLÜM İZLE | Yalnız Kurt son bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Yalnız Kurt dizisi, 4. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yalnız Kurt 3. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yalnız Kurt 4. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yalnız Kurt dizisinin 4. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 01:23
📺Yalnız Kurt 4. BÖLÜM İZLE | Yalnız Kurt son bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Yalnız Kurt dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Yalnız Kurt'un 18 Şubat Cuma günü ekranlara gelen 4. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yalnız Kurt son bölüm bilgileri...

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YALNIZ KURT 4. BÖLÜM KONUSU

Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır. Kopanlı Hilmi ise, Davut'un odunluğundadır. Davut adamı sorgular. Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır. Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar. Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir. Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar. Ayrıca Hilmi Kopanlı'dan yeni bir paralel yapının olduğunu da öğrenirler. 15 Temmuz gecesi dengeler değişmiştir. Davut hain Hilmi Kopanlı'yı devletin adaletine mi teslim edecek yoksa başka bir planı mı var? Altay'ın tek başına yaptığı gizli operasyon nasıl sonuçlanacak? Sare ve Altay aynı yolda el ele sırt sırta mücadele mi edecekler? Yoksa karşı taraflarda birbirlerine rakip mi olacaklar? Bölüm finalinde, Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?

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