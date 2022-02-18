📺Kaderimin Oyunu SON BÖLÜM İZLE | Kaderimin Oyunu 9. bölüm izle Star canlı izle Kaderimin Oyunu izle (Kaderimin TEK PARÇA FULL İZLE)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Kaderimin Oyunu dizisi 9. bölümüyle ekranlara geldi. Kaderimin Oyunu 9. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kaderimin Oyunu son bölüm bilgileri...

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KADERİMİN OYUNU 9. BÖLÜM KONUSU

Nedret'in yüzleştiği gerçek, geçmişte üstü örtülmüş hesaplaşmaları su yüzüne çıkarır. Cemal ve Asiye'nin aynı konakta olmaları Nedret için kabul edilebilir değildir. Raci'nin kirli oyunları Mahir'i çok zor duruma düşürürken, babasını kaybetme korkusuyla yüzleşen Nergis, annesinden doğum günü için bir istekte bulunur. Bu masum istek, Cemal'in iyileşmeye başlayan kalbini yeniden paramparça edecektir.

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👉KADERİMİN OYUNU 9. BÖLÜM İZLE

Yapım: NGM Medya

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)

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👉KADERİMİN OYUNU 9. BÖLÜM İZLE

👉KADERİMİN OYUNU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KADERİMİN OYUNU 9. BÖLÜM İZLE

👉KADERİMİN OYUNU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KADERİMİN OYUNU 9. BÖLÜM İZLE