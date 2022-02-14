Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE 📺 | Kalp Yarası 31. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

Kalp Yarası 31. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Yarası dizisininin merakla beklenen 31. bölümü izleyici ile buluştu. Kalp Yarası dizisinin son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz...
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Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban
Genel hikaye: Tomris Giritlioğlu
Senaryo: Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad
Oyuncular : Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz
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