Bir Zamanlar Çukurova 123. YENİ BÖLÜM İZLE 📺 | Bir Zamanlar Çukurova 123. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

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ÇOLAKLAR, ZÜLEYHA'NIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR.

Züleyha, Çolakların kurduğu kumpasın kurbanı olur. Çolak'ın adamları zorbalıkla Züleyha'yı kaçırır. Korku dolu anlar yaşayan Züleyha'nın imdadına Hakan yetişirken, hiç beklenmedik bir olay meydana gelir. Çolaklar arasında çıkan tartışmada Özhan silahını kullanır.

FİKRET DUYGULARINA YENİLİYOR.

Fikret duygularını daha fazla içinde tutamaz ve Züleyha'nın karşısına çıkıp ona aşık olduğunu itiraf eder. Fikret'in itirafı karşısında Züleyha ne yapacağını bilemez. Diğer yandan zor günlerinde Züleyha'yı yalnız bırakmayan Hakan, aradaki buzları eritme fırsatı yakalar.

HAKAN, VAHAP ENGELİNİ ORTADAN KALDIRABİLECEK Mİ?

Abdülkadir'i kaçıran Fikret, olanları Hakan ve Züleyha'ya anlatır. Abdülkadir'in foyasını ortaya çıkaran Fikret, bu kez Mehmet Kara'nın peşine düşerken, Hakan, ortak çıkarları için Abdülkadir'le anlaşma masasına oturur. Abdülkadir ve Hakan'ın önündeki en büyük engel olan Vahap, herkes için büyük bir tehlike oluşturur.

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Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

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