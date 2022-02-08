Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

Uzun bir süredir Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler , sevgilisine 3 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi etti. Düğün hazırlıklarına başladıkları konuşulan çiftten Dinçerler, aile şirketine ait borçlardan dolayı davalık oldu. Hatta Dinçerler'in sevgilisine aldığı yüzüğü hatırlatan alacaklı avukatı, "Yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Son günlerde aile şirketine ait borç iddiaları sebebiyle gündemde olan iş insanı ve Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Açıklamada babası ve amcasının ortak oldukları şirketin borçları için kefil olduğunu belirten Dinçerler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Dinçerler'in amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, Söylemezsem Olmaz programına konuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Şenoğlu, borcun Mehmet Dinçerler'e ait olduğunu söyledi ve ekledi: