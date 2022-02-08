Haberler Magazin Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

Galatasaray'ın yıldızı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, Hadise - Mehmet Dinçerler aşkı için flaş bir yorumda bulundu. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den 40 bin dolarlık yüzükle evlilik teklifi alan Hadise hakkında konuşan Şancı, "Ben kendi fikrimi söylüyorum, Hadise bu cenazeyi kaldıramaz" ifadesini kullandı. Eşi Galatasaray'da top koşturan Ebru Şancı'nın bu sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 10:32
Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

Galatasaray'ın yıldızı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler aşkına bomba bir yorum geldi.

Bir magazin programına konuk olan Ebru Şancı, Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkına ilginç bir yorum yaptı. Ebru Şancı yeni evlilik teklifi alan Hadise ile ilgili "Ben kendi fikrimi söylüyorum, Hadise bu cenazeyi kaldıramaz" dedi. Bu açıklamanın sebebi ise Hadise'ye alınan 40 bin dolarlık yüzük için ortaya atılan iddialardı.

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

Mehmet Dinçerler'in şirketinin battığı ve iş insanının çok fazla borcunun olduğu uzun süredir gündemde. Takvim'in derlediği habere göre; eşi Galatasaray'da futbolcu olan eski model Ebru Şancı futbol dünyasındaki bir terimle bu gündeme dair yorumlar yaptı.

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

"BİR SÜRE DAHA İDARE EDER"

Şancı açıklamasında "Arkası çok dolu. Öyle derler ya futbolda hoca kötü takıma gitmez istemez 'Ben bu cenazeyi kaldırmam' der, Hadise de öyle. Bir süre arkasında duran kadın görünümü biraz daha idare eder. Ben sanmıyorum ama" dedi. Ebru Şancı konuşmasının devamında "Bizim piyasada ki hiçbir kadın o cenazeyi kaldıramaz" yorumunda bulundu.

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

HADİSE - MEHMET DİNÇERLER İLİŞKİSİNDE NELER YAŞANDI?

Uzun bir süredir Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisine 3 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi etti. Düğün hazırlıklarına başladıkları konuşulan çiftten Dinçerler, aile şirketine ait borçlardan dolayı davalık oldu. Hatta Dinçerler'in sevgilisine aldığı yüzüğü hatırlatan alacaklı avukatı, "Yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

Son günlerde aile şirketine ait borç iddiaları sebebiyle gündemde olan iş insanı ve Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Açıklamada babası ve amcasının ortak oldukları şirketin borçları için kefil olduğunu belirten Dinçerler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Dinçerler'in amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, Söylemezsem Olmaz programına konuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Şenoğlu, borcun Mehmet Dinçerler'e ait olduğunu söyledi ve ekledi:

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

"Mehmet Dinçerler amcasının evini sattırdı. Kendisi borçludur. Taksitleri ödemedi. Ama bunu bilmiyor borçlarını bilmiyor. Amcası evsiz kalmış. Muhammet olan adını Mehmet olarak değiştirdi. En son aşamada yüzüğe el konulabilir. Şirketin hisseleri Mehmet'e gönderildi. Ödenmeyen borç Mehmet'in borcu. Şu an 11 milyon TL borcu var Mehmet'in. Bütün bankalara borçları vardı, yarısını ödediler, sonra yapılandırdılar. Ödemedikleri 2 bankaya borcu var, o da amcanın borcu."

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

O YÜZÜK BİR METEOR

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye taktığı 40 bin dolarlık yüzüğün olayda meteor etkisi yarattığını belirten Hicran Akkaya Şenoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"O yüzük bir meteor. Instagram'ını niye kapattı sizce? Biz o tatilleri filan gördüğümüz için. Böyle bir şeyle anılmak kötü. Amca çok önceden kefil olmuştu. Orada aslında onun borcu ile uğraşılırken o tatil yapıyordu. Gecede 28 bin lira veriyor kaldığı otellere. Hadise buralara emek vererek gelmiş, otel parasını Hadise'nin verdiğini düşünmüyorum. Bu 10 milyon ödenmezse şirket batacak. Borçlu olduğunu bilerek hareket etse böyle şeyler olmaz."

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

BU OLAY ARAYI AÇTI

Hicran Akkaya Şenoğlu, Mehmet Dinçerler'in babası ve amcasının bu olay yüzünden arasının açıldığını belirtti: "Normalde bu olaya kadar iki kardeşin arası normaldi. Mehmet ne zaman 'Benim borcum yok' dedi, olaylar o zaman patladı."

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

MEHMET DİNÇERLER'İN ORTALIĞI KARIŞTIRAN AÇIKLAMASI

Hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram hesabını kapatan Mehmet Dinçerler, Twitter hesabından yazılı bir açıklama yapmıştı.

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

Ünlü iş adamı üzerine ait borçları ödediğini söylediği açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır."

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

"BİR TANE DAHİ TAKİBE ALINAN BORCUM YOK"

"Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup, bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık. Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır."

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler çifti için flaş sözler! "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM, GELİNEN SÜREÇ ÜZÜCÜ"

"Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseye bağlanmaz. Bugün gelinen süreç tabii ki üzücüdür. Bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor