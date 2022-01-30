📺 Teşkilat 32. Bölüm İZLE - Teşkilat son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat 32. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi izlemek isteyenler veya online üzerinden takip etmek isteyenler "Teşkilat 32. yeni son bölüm izle" araması yapıyor. İşte Teşkilat son bölüm detayları ve 32. bölüm izleme linki…

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TEŞKİLAT 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Karargaha yapılan siber saldırı ekibi büyük bir tehlikenin içine düşürür. Bu saldırının bertaraf edilmesi için Mr. X'in vereceği bilgilere ihtiyaç vardır. Serdar ve Zehra, beraberinde bir kaybı getireceğinden habersiz olarak Elçi ve Ceren'e karşı büyük bir mücadeleye girer.

Diğer yandan Yıldırım, ekibin işini zorlaştırmak için hiç beklenmedik bir planı devreye koyar. Mete Başkan yeni oluşan bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışırken ekibin Mr. X'i çıkarma planları iyice zora girer. Halit'in ise Yıldırım'ın tüm oyunlarını açığa çıkarabilecek tehlikeli bir planı vardır.

TEŞKİLAT 32. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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TEŞKİLAT 32. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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