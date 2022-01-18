📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 54. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 18 Ocak Salı günü ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı 54. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

Masumlar Apartmanı 54. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 54. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

MASUMLAR APARTMANI 54. BÖLÜM KONUSU

Safiye, hayalini kurmaya bile cesaret edemediği o mutluluğa kavuşmak üzeredir. Naci, Safiye'yi babasından istemeye gelir. Herkes isteme coşkusu ve heyecanı içindeyken Safiye, Han'ın yokluğuyla baş etmekte zorlanır. Han'a ulaşamadığı için Ceylan da meraklanır ancak gelen haberin ardından endişesi öfkeye dönüşür.

Ablasının sonunda evlenecek olması Gülben'i sevindirse de sonuçları bir o kadar korkutur. Sonunda Gülben ablasına bir itirafta bulunur. Bu itiraf, Safiye'yi gerçeklerle yüzleştirir ve Naci'nin pek de hoşuna gitmeyecek bir karar alır. Nikah günü gelir çatar. Ancak Han hala ortada yoktur…

Masumlar Apartmanı 54. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 54. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Masumlar Apartmanı 54. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 54. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1