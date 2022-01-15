📺 Kardeşlerim 35. bölüm İZLE - Kardeşlerim son bölüm TEK PARÇA İZLE

Kardeşlerim 35. bölüm izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Celil Nalçakan'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisinde 35. bölüm yayınlandı. Peki, Kardeşlerim 35. bölümde neler oldu?

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KARDEŞLERİM 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"İleride güzel günler var demişlerdi, daha ne kadar gideceğiz?"

Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir. Suzan ve Resul cephesindeki gelişmeler, Ayla'yı yeni bir karar almak durumunda bırakırken; sürpriz bir yemek daveti alan Eren ailesi, Oğulcan'ın beklenmedik hamlesiyle korkutucu bir durumun içine düşer.





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👇KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)







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