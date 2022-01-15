Haberler Magazin 📺 Kardeşlerim 35. bölüm İZLE - Kardeşlerim son bölüm TEK PARÇA İZLE

📺 Kardeşlerim 35. bölüm İZLE - Kardeşlerim son bölüm TEK PARÇA İZLE

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 35. yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu. 15 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi yine beğeni topladı. Şimdi dizinin sıkı takipçileri "Kardeşlerim 35. bölüm izle", "Kardeşlerim yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. Peki, Kardeşlerim 35. bölüm konusu ne? İşte Kardeşlerim 35. bölüm detayları ve izleme linki...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 01:25 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 01:27
📺 Kardeşlerim 35. bölüm İZLE - Kardeşlerim son bölüm TEK PARÇA İZLE

Kardeşlerim 35. bölüm izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Celil Nalçakan'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisinde 35. bölüm yayınlandı. Peki, Kardeşlerim 35. bölümde neler oldu?

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KARDEŞLERİM 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"İleride güzel günler var demişlerdi, daha ne kadar gideceğiz?"

Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir. Suzan ve Resul cephesindeki gelişmeler, Ayla'yı yeni bir karar almak durumunda bırakırken; sürpriz bir yemek daveti alan Eren ailesi, Oğulcan'ın beklenmedik hamlesiyle korkutucu bir durumun içine düşer.

👉 KARDEŞLERİM 35. BÖLÜM İZLE

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👇KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmen: Serkan Birinci
Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci
Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)



👉 KARDEŞLERİM 35. BÖLÜM İZLE

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