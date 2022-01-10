Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Kalp Yarası var mı? Kalp Yarası 27. yeni bölüm neden yok?

Kalp Yarası dizisi bu var mı? sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. ATV ekranında Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Kalp Yarası dizisi son olarak 27 Aralık Pazartesi akşamı 26. son bölüm ile ekrana gelmişti.



Peki Kalp Yarası yeni bölüm bu akşam var mı? Kalp Yarası 27. Bölüm ne zaman yayınlanacak? Kalp Yarası son bölüm ATV yayın akışında yer alıyor mu?







KALP YARASI BU AKŞAM YOK MU NEDEN YOK?

Kalp Yarası dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında yer almayan dizi yeni bölümü ile 17 Ocak Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak.



