Haberler Magazin Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Kalp Yarası var mı? Kalp Yarası 27. yeni bölüm neden yok?

Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Kalp Yarası var mı? Kalp Yarası 27. yeni bölüm neden yok?

ATV ekranında Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Kalp Yarası dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusu en çok arananlar arasına girdi. Kalp Yarası dizisi takipçileri, ATV yayın akışında yer almayan Kalp Yarası dizisinin 27. ve yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceğini merak ediyor. Peki Kalp Yarası dizisi neden yok?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 22:58 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 23:12
Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Kalp Yarası var mı? Kalp Yarası 27. yeni bölüm neden yok?

Kalp Yarası dizisi bu var mı? sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. ATV ekranında Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Kalp Yarası dizisi son olarak 27 Aralık Pazartesi akşamı 26. son bölüm ile ekrana gelmişti.

Peki Kalp Yarası yeni bölüm bu akşam var mı? Kalp Yarası 27. Bölüm ne zaman yayınlanacak? Kalp Yarası son bölüm ATV yayın akışında yer alıyor mu?



KALP YARASI BU AKŞAM YOK MU NEDEN YOK?

Kalp Yarası dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında yer almayan dizi yeni bölümü ile 17 Ocak Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak.

DİĞER
Son dakika: Slaven Bilic aylar sonra itiraf etti! Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor...
İrfan Can Kahveci'nin kaderi değişmiyor! Yine bitiremedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor