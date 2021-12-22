📺Sadakatsiz SON BÖLÜM İZLE | Sadakatsiz 44. bölüm izle - Kanal D Sadakatsiz izle (Sadakatsiz TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan dorukta. Sadakatsiz 22 Aralık Çarşamba günü ekranlara geldi. Sadakatsiz 44. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 44. Bölümü

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SADAKATSİZ 44. BÖLÜM KONUSU

Leyla ve Asya'nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin'i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır. Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan'ın Aras'a tepkisi oldukça sert olacaktır. Leyla'yı yaralayan kişinin ortaya çıkışı dengelerin bir kez daha sarsılacağının ve yeni iş birliklerinin habercisidir. Asya'nın Volkan ve Ali cephesinde artan gerilime vereceği tepki kadar, Aras'a vereceği cevap da merak konusudur.

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👉SADAKATSİZ 44. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

👉SADAKATSİZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE CANLI (KANAL D)

👉SADAKATSİZ 44. BÖLÜM FRAGMANI İZLE