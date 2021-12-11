Kardeşlerim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Kardeşlerim 32. yeni bölüm İZLE (Kardeşlerim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE)

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (32. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 31. BÖLÜM İZLE!

Kardeşlerim 32. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Celil Nalçakan'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisinde 32. bölüm yayınlandı.

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (32. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 31. BÖLÜM İZLE!

32.Bölüm Özeti:

"İnceldiğimiz yerden değil, incindiğimiz yerden kopuyoruz."

Tüm sınıf, proje ödevinden yüksek not alabilmek umuduyla bir iş birliğine girişirken, evin tapusunu üstüne alarak büyük hayaller kuran Şengül, tüm aileyi şaşırtacak bir durumla karşılaşır. Asiye ile Ömer, hayatlarını sürdürebilmek için büyük bir azimle çalışmaya devam ederlerken; Kaan ise, Süsen'i Ömer'den uzak tutabilmek için iplerin iyice gerilmesine neden olacak bir plan yapar.

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (32. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 31. BÖLÜM İZLE!

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)