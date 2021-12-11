📺Gönül Dağı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı 43. bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 43. bölümüyle 11 Aralık Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 43. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

TRT 1 CANLI İZLE

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GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM KONUSU

Ramazan ve Asuman'ın aşkları iyice çıkmaza girmiştir. İkisi için de umutlar iyice tükenmişken beklenmedik biri devreye girer. Ramazan ve Asuman yeniden kavuşabilecek midir?



Yıllar sonra oğluna kavuşan Döndü, Kenan için bir hayır yapmak ister. Cemile'nin bunu Yağmur için sanmasıyla oluşan yanlış anlama, Döndü, Cemile ve Veysel arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecektir?



Uçan arabayı yetiştirmeye çalışan Taner, Veysel ve Ramazan çizimleri yapacak birine ihtiyaç duyarlar. Ramazan'ın Asya'yı getirmesiyle çözülen problemin sonucunda amcaoğulları başarılı olabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1