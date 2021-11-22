EDHO bugün var mı? - FLAŞ AÇIKLAMA - Oktay Kaynarca konuştu: " Şu anda EDHO..." (EDHO devam edecek mi?)

SON DAKİKA EDHO HABERİ -

Arkadaşlar bana sormayın, gerçekten benim cevap verme yetkim ve bilgim yok. Bunun cevabını ben veremem, şu anda çekim yok"

atv ekranlarında reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ( EDHO ) dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca 'dan flaş bir açıklama daha geldi. EDHO hayranlarının günlerdir internette sorguladığı "EDHO var mı? EDHO neden yok? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı?" sorularına cevap niteliğinde bir açıklama daha yapan ' Hızır Çakırbeyli ', "dedi.

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Oktay Kaynarca'nın daha önce EDHO'yla ilgili yaptığı açıklama ise şöyleydi:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"





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EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'dan da açıklama gelmişti. Ceren Benderlioğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

7 senenin 7'sinde de birçok başarılara imza atan, senaryosundan ekibine uykusuz kaldığımız, ekmeği bölüştüğümüz tüm ekip arkadaşlarım, abilerim, canlarım... Yolumuz açık olsun. Kalp kırık ama yola devam. Onur Abim, Oktay Abim, Bahadır Abim, kardeşlerim, yol arkadaşlarım. Her şey için sonsuz teşekkürler. Hep güzel haberler alalım, sizi seviyorum."



