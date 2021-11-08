Alparslan Büyük Selçuklu dizinin konusu ne? Pasinler Savaşı'nı kim kazandı? Pasinler Savaşı tarihi, önemi ve sonuçları nedir? Alparslan Büyük Selçuklu konusu...

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Alpaslan Büyük Selçuklu ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tarihi dizinin ilk bölümündeki Pasinler Savaşı öne çıktı. Dizinin ilk bölümünde geçen Pasinler Savaşı'nın yapıldığı yer merak konusu oldu.

PASİNLER NEREDE?

Pasinler bölgesi günümüzde Erzurum'un ilçesidir. Pasinler Erzurum ve çevresinde Hasan Kale olarak da bilinir. İl merkezine ise 40 km uzaklıktadır.







PASİNLER SAVAŞI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Pasinler Savaşı 10 -18 Eylül 1048 yılları arasına Tuğrul Bey'in üvey kardeşi İbrahim Yınal Bey'in Anadolu seferi sonucunda Bizans ve Selçuklular arasında gerçekleşen muharebe savaşıdır.

Pasinler Savaşı Selçukluların Bizansla yaptıkları yüzyıl boyunca süren savaşların başlangıcı olarak bilinen ilk büyük muharebedir.

Selçuklu ordusu 10-18 Eylül 1048 yıllarında 50 bin kişilik Rum, Ermeni, Gürcü ve Abazalardan oluşan Bizans ordusuyla Pasinler Ovasında gerçekleşti. Bu savaşı Selçuklu Devletinde Tuğrul Bey'in üvey kardeşi İbrahim Yinal Bey ile amcaoğlu Kutalmış kumanda etti.

Güneş battıktan sonra başlayan savaş tüm gece devam etmiştir. Sabah horoz ötümü saatine kadar devam eden savaşı Bizans ordusuna ise generaller Katakalon, Kekaumenos ve Aaronios iki kanatta komuta etmiştir. Selçuklular o savaşa kadar Bizanslıların hiç karşılaşmadığı bozkır ordusu taktiğini kullandı. Bizans ordusu her iki kanatta da Selçuklu ordusunu geri püskürttü. Ancak orta kanatta İbrahim Yinal Bey ordusu ile Gürcüleri yenip komutan IV. Liparit'i esir aldı.

Bizanslıların orta kanadının çökmesi ve Liparit'i esir düşmesi sonucu Bizans her iki kanada yetişemedi. Gün ağırıp "Horoz sesleri" duyulmaya başlayınca bu ilerlemeleri ve "galibiyetlerinin" Tanrı'nın kendilerine yardımı ile olup ona şükür etmeye başlamışlardı. Ancak tam da bu sırada orta kanatta Liparit'i esir düştüğü haberi alındı. Ayrıca Selçuklu artçılarına karşı olduğunu ve İbrahim Bey'in ana ordusunun düşmanlarına fark ettirmeden muharebe alanından topladığı ganimetleri alıp geri çekildiği fark edildi.







SONUÇ

Bu savaşın sonucunda Selçuklu ordusu savaş meydanından geri çekilmiştir. Bizans bunu bir galibiyet olarak algıladı. Ancak İbrahim Bey ve ordusu Selçuklu arazilerine geri döndüğünde çok az zayiat verip, çok sayıda esir ve ganimet elde etmiştir. Tarihi eserlere bakıldığında İbrahim Bey'in bu savaşta 10 bin deve yükü ganimet ile 100 bine yakın tutsak aldığını yazıyor.

Esir olarak düşürülen komutan Liparil Tuğrul Bey'in kararı ve Lirapit'in bir daha Selçuklu'ya karşı savaşmayacağı yönündeki şeref sözü üzerine serbest bırakılmıştır. Bu savaşın sonucunda Selçuklular Anadolu'ya yerleşme amaçlarına ilişkin kararın alındığı söylenir. İki devlet arasındaki savaş 1048 yılından Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöktüğü 1306 yılına kadar devam etmiştir.