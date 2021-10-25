Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman? EDHO yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle! EDHO 200. bölüm izle | atv CANLI İZLE

atv'nin sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonuyla izleyenleriyle buluşuyor. 200. bölümlüyle ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, sevenlerini yine ekran başına kilitleyecek.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 200. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199. BÖLÜM İZLE

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200. Bölüm:

Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN!

👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 200. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN!

👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 200. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.

👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN!

👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 200. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

"Namını kaybedersen her şeyini kaybedersin!"

Yayın Tarihi : 26 Ekim 2021 / Salı

Yayın Saati: 20.00

Yapım: atv

Yönetmen: Onur Tan / Zübeyr Şaşmaz / Baran Özçaylan

Senaryo: Bahadır Özdener / Berna Aruz

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Uğur Yücel( Ağa Dayı), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan), Ozan Akbaba (İlyas), Ragıp Savaş(Aziz), Tardu Flordun(Kaan), Engin Benli (Yaman), Levent Ülgen (Efraim), Emir Benderlioğlu(Behzat), Hakan Karsak(Enişte), Sevil Akı Saner (Emine), Servet Pandur(Melek), Turgay Tanülkü (Şahin), Ceren Benderlioğlu (Ömür), Nurseli İdiz (Anna), Yalçın Hafızoğlu(Hızır Ali)

👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN!

👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 200. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE