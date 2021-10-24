Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO 200. bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu hafta var mı?

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI:

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. yeni bölümü hakkında tüm detaylar haberimizde...

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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İŞTE EDHO EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 200. BÖLÜM NE ZAMAN? YENİ BÖLÜM TARİHİ...

EDHO - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Gözler yeni sezona çevrilirken EDHO'nun ne zaman başlayacağı da belli oldu. Dizinin 7. ve yeni sezonu 26 Ekim 2021 Salı günü başlayacak.

DİZİYE KİMLER DAHİL OLDU? İŞTE YENİ SEZON OYUNCULARI...

Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

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👉EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199. BÖLÜM İZLE!

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