Haberler Magazin Son dakika spor haberi: Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz sosyal medyadan takipleşti! Ozan Tufan...

Son dakika spor haberi: ile sosyal medyadan takipleşti! ...

Son dakika spor haberleri... 'ın başarılı stoperi 'nün Instagram hesabı üzerinden oyuncu 'la takipleşmesi aralarında aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 08:52
Son dakika spor haberi: Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz sosyal medyadan takipleşti! Ozan Tufan...

ekiplerinden ve 'nın başarılı yıldızı , bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil ilk kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Takvim'de yer alan habere göre 24 yaşındaki yıldız, önceki gün Instagram'da güzel oyuncu 'ı takibe aldı. 27 yaşındaki Yılmaz da hemen ardından Çağlar Söyüncü'yü takibe aldı. Instagram'da sadece 116 kişiyi takip eden yıldız futbolcunun güzel oyuncuyla neden takipleştiği ise merak konusu oldu.

Konuşulanlara göre Milli Takım maçları için 'ye gelen Çağlar Söyüncü, ortak dostları aracılığıyla Zehra Yılmaz ile tanıştı. Birbirlerini takip ettikleri için "Yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirten güzel oyuncuyla yıldız futbolcunun samimiyetinin derecesini ise önümüzdeki günler gösterecek.

Kısa süre önce hayatlarını birleştiren ve çiftinin düğününe de katılan Çağlar Söyüncü'nün düğünün ardından Zehra Yılmaz ile tanıştığı da gelen iddialar arasında. Bu arada Ozan Tufan ile Çağlar Söyüncü'nün çok yakın arkadaş olduğu da biliniyor.

Bu arada Çağlar Söyüncü, şu ana dek özel hayatıyla hiç gündeme gelmezken Zehra Yılmaz, popçu ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.

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