Son dakika spor haberi: Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz sosyal medyadan takipleşti! Ozan Tufan...

İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City ve A Milli Takımı'nın başarılı yıldızı Çağlar Söyüncü, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil ilk kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Takvim'de yer alan habere göre 24 yaşındaki yıldız, önceki gün Instagram'da güzel oyuncu Zehra Yılmaz'ı takibe aldı. 27 yaşındaki Yılmaz da hemen ardından Çağlar Söyüncü'yü takibe aldı. Instagram'da sadece 116 kişiyi takip eden yıldız futbolcunun güzel oyuncuyla neden takipleştiği ise merak konusu oldu.

Konuşulanlara göre Milli Takım maçları için Türkiye'ye gelen Çağlar Söyüncü, ortak dostları aracılığıyla Zehra Yılmaz ile tanıştı. Birbirlerini takip ettikleri için "Yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirten güzel oyuncuyla yıldız futbolcunun samimiyetinin derecesini ise önümüzdeki günler gösterecek.

Kısa süre önce hayatlarını birleştiren Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çiftinin düğününe de katılan Çağlar Söyüncü'nün düğünün ardından Zehra Yılmaz ile tanıştığı da gelen iddialar arasında. Bu arada Ozan Tufan ile Çağlar Söyüncü'nün çok yakın arkadaş olduğu da biliniyor.

Bu arada Çağlar Söyüncü, şu ana dek özel hayatıyla hiç gündeme gelmezken Zehra Yılmaz, popçu Cem Belevi ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.