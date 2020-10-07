Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni bölüm heyecan yarattı! EDHO 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 166. bölümde neler oldu?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), 166. bölümüyle yeniden ekranlardaki yerini aldı. Geceyi lider tamamlayan Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz'da geceye Pelin Akil Bahar rolüyle damga vurdu. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı EDHO'da sürpriz ölümler de yaşandı.

SÜRPRİZ AYRILIKLAR!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünde dizide; Fahri karakterini canlandıran Kenan Çoban, Özlem karakterini canlandıran Selin Işık ve Faruk karakterini canlandıran Mert Öğüt senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

EDHO 167. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı 167. bölüm 13 Ekim günü ekranlara gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan ailesine ve kendisine yapılan saldırı sonrası intikam yemini etti. Olayın sorumlularını araşıtıran Alparslan, Hızır Çakırbeyli'ye bile karşı çıkmayı göze almıştır. Olay masayı da karıştırmaktadır. İntikam masada bulunanları birbirine düşürür. Alparslan hedef haline gelir. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Alparslana yapılan saldırı sonrası düşmanlarının peşine düşen Hızır gözlerine bakarak meydan okur. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986, İstanbul doğumlu Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. İlk olarak meşhur dizi Arka Sıradakiler ile tanıdığımız Pelin Akil son dönemin en meşhur sosyal medya fenomenlerinden biri olarak da dikkat çekmektedir.