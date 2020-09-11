Kadayıflı karides tarifi! Kadayıflı karides nasıl yapılır? Karides nasıl ayıklanır? - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
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tarifi! Kadayıflı karides nasıl yapılır? Karides nasıl ayıklanır?

Kadayıflı karides tarifi! Kadayıflı karides nasıl yapılır? Karides nasıl ayıklanır?

Deniz ürünleri içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan karides, tarifinin kolay ve lezzetli olmasıyla dikkat çekiyor. 2020'nin son bölümünde Somer Şef'in de yaptığı karides, kullanıcılar tarafından aratılmaya başlandı. Peki, karides nasıl pişirilir? En lezzetli karides tarifi nedir? nasıl yapılır? İşte detaylar...

2020'nin son yayınlanan bölümünde, şeflerin masterclass eğitimi için seçtiği ürün olan karides, lezzetli kabuklu bir deniz ürünüdür. Tarifi de oldukça kolay olan karides yapımı kullanıcılar tarafından sıkça aratılıyor. Peki, nasıl yapılır? Karides nasıl ayıklanır? İşte yanıtları...

KARİDES NASIL AYIKLANIR?

Öncelikle karidesin baş kısmı ayrılır. Ardından kabuk kısmından eti çıkartılır. Daha sonra bıçakla, gövde kısmı ikiye ayrılır ve içi çıkartılır. Çıkartılan etler temiz bir suda yıkanır.

KADAYIFLI KARİDES MALZEMELERİ

-Yarım kg ayıklanmış karides
-300 gram tel kadayıf
-Yarım çay bardağı zeytinyağı
-1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
-Tuz

Kızartmak için:
-Sıvı yağ

KADAYIFLI KARİDES YAPILIŞI

Kadayıfı zeytinyağı ile iyice didikleyerek, açın. Toz kırmızıbiber ve tuz serpin. Kadayıftan elinizle bir tutam alın ve avucunuzun içinde inceltip, içine 1 adet karides koyduktan sonra rulo yapın. Tel kadayıf ve karides bitene kadar aynı işleme devam edin. Hazırladığınız kadayıflı karidesleri kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Sıcak olarak servis yapın.

  1. 11.09.2020
  2. Güncelleme: 11.09.2020 11:52
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