Viking Maestro

Süper Lig'de ilk yarıyı 13. sırada tamamlayan ve ikinci devrede alt taraftan kurtulmak isteyen Konyaspor, transferde atağa kalktı. Anadolu Kartalı, Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu, Trabzonsporlu Arif Boşluk, Başakşehir'den Deniz Türüç ve son olarak Norveç'in Viking takımında oynayan Sander Svendsen ile prensipte anlaştı. Yeşil-beyazlıların her konuda el sıkıştığı 28 yaşındaki Norveçli 10 numarayla 1.5 yıllık imza atacağı öğrenildi.

SOL VE SAĞDA DA OYNUYOR

Konyaspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Svendsen, bu sezon Viking'de boy gösterdiği 34 karşılaşmada 10 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aralıkta sona eren sözleşmesini uzatmayıp takımından ayrılan Viking 10 numara, 10 numaranın yanı sıra sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Tecrübeli hücumcu, Norveç'in A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde de forma giydi.