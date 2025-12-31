CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Viking Maestro

Viking Maestro

Transferin hızlı kulübü Konyaspor, Norveç’te Viking’den Sander Svendsen’le anlaştı. Bonservisi elindeki 28 yaşındaki 10 numara, 10 gol, 5 asistle öne çıktı

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Viking Maestro

Süper Lig'de ilk yarıyı 13. sırada tamamlayan ve ikinci devrede alt taraftan kurtulmak isteyen Konyaspor, transferde atağa kalktı. Anadolu Kartalı, Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu, Trabzonsporlu Arif Boşluk, Başakşehir'den Deniz Türüç ve son olarak Norveç'in Viking takımında oynayan Sander Svendsen ile prensipte anlaştı. Yeşil-beyazlıların her konuda el sıkıştığı 28 yaşındaki Norveçli 10 numarayla 1.5 yıllık imza atacağı öğrenildi.

SOL VE SAĞDA DA OYNUYOR

Konyaspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Svendsen, bu sezon Viking'de boy gösterdiği 34 karşılaşmada 10 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aralıkta sona eren sözleşmesini uzatmayıp takımından ayrılan Viking 10 numara, 10 numaranın yanı sıra sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Tecrübeli hücumcu, Norveç'in A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

F.Bahçe'den Mert Günok kararı! Resmi imza...
G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak...
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
G.Saray'ın orta sahası Komşu'dan!
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:14
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:14
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 01:14
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:13
Daha Eski
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:08
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 00:46
G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! 00:14
Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 00:14
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... 00:14
Milan’dan Icardi planı! Milan’dan Icardi planı! 00:14