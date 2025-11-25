CANLI SKOR ANA SAYFA
Galibiyeti unuttu

Konyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Dün akşam ise Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk eden yeşil-beyazlılar, rakibiyle de 0-0 berabere kalarak galibiyet özlemini devam ettirdi. Gelecek hafta Konyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor Göztepe'yi ağırlayacak.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 06:50
Galibiyeti unuttu
Konyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Dün akşam ise Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk eden yeşil-beyazlılar, rakibiyle de 0-0 berabere kalarak galibiyet özlemini devam ettirdi. Gelecek hafta Konyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor Göztepe'yi ağırlayacak.
