Galibiyeti unuttu

Konyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Dün akşam ise Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk eden yeşil-beyazlılar, rakibiyle de 0-0 berabere kalarak galibiyet özlemini devam ettirdi. Gelecek hafta Konyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor Göztepe'yi ağırlayacak.
Konyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Dün akşam ise Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk eden yeşil-beyazlılar, rakibiyle de 0-0 berabere kalarak galibiyet özlemini devam ettirdi. Gelecek hafta Konyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor Göztepe'yi ağırlayacak.