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Haberler Konyaspor Konya yükseliyor

Konya yükseliyor

Anadolu Kartalı, evinde Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarından aldığı 1-0’lık galibiyetlerle puanını 34’e yükseltti. Konya, küme düşme hattına veda etti

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Konya yükseliyor

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, sahasında aldığı son 3 galibiyetle tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor. Yeşil beyazlılar evinde oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarından aldığı 1-0'lık galibiyetlerle puanını 34'e yükseltti. Bu sezon ilk kez üst üste iki maçta galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, seyircisi önünde son 3 maçta da kalesini gole kapattı. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde yarın sahasında İskenderunspor ile oynayacak yeşil beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de ise gelecek hafta Başakşehir'le karşılaşacak.

ŞİMDİ SIRA BAŞAKŞEHİR MAÇINDA

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, konu ile ilgili şunları söyledi: "Evimizde üç haftadır 1-0'lık skorlarla üst sıralara tırmandık, 34 puana ulaştık. Ligde artık güzel bir yerdeyiz. Bundan sonraki hedefimiz salı günkü kupa maçı olacak. Kupaya alışkınız, seyirci de takım da istekli. Başakşehir deplasmanına gideceğiz. İnşallah üst sıralara kendimizi atarız. Bazı talihsiz sonuçlar aldık. Takım kenetlenmişti ama galibiyet, kendilerine güven getirdi. Öz güvenle oyunlarını oynadılar. İnşallah böyle devam eder. 'Bu haftadan sonra rahatız' diye düşünüyorum."

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