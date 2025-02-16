Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 24. haftasında Tümosan Konyaspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

TÜMOSAN KONYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Ait Bennasser, Celil, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji

TÜMOSAN KONYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.