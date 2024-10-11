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Haberler Konyaspor

Başka dünya

Süper Lig'de evinde Eyüp'ü uzatmalarda Aleksic'in attığı golle 2-1 mağlup eden Konyaspor'un Sloven santrforu Kramer, ülkesinde RTV Slo'ya röportaj verdi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Başka dünya

Süper Lig'de evinde Eyüp'ü uzatmalarda Aleksic'in attığı golle 2-1 mağlup eden Konyaspor'un Sloven santrforu Kramer, ülkesinde RTV Slo'ya röportaj verdi. Konya'nın Anadolu'da Bugün gazetesinde çıkan röportajında Kramer, "Eyüpspor maçında son dakika golünün ardından atmosfer gerçekten çılgıncaydı. Konyaspor geçen sene küme düşme tehlikesi yaşayan ancak kurtulmayı başaran büyük bir kulüp. Eğer şu an bulunduğumuz yerde yani orta sıralarda kalırsak iyi bir sezon olacak, kupada da başarılı olmak istiyoruz" dedi.

GOL SİFTAHI YAPACAĞIM

Anadolu Kartalı'na sezon başında gelen, forma giydiği 4 karşılaşmada henüz skor katkısı veremeyen 28 yaşındaki tecrübeli golcü, alışma sürecinde olduğunu ve gollerine başlayacağını belirtti. Kramer, "Hala ilk golü bekliyorum ama sadece iki maçta 90 dakika oynadım. Konyaspor'a alışmak kolay olmadı. Disiplin ve taktik disiplin üzerine Türkiye Süper Ligi'nde 50'nci, 60'ıncı dakikaya kadar taktiğe bağlı kalıyorlar, sonrasında ise harakiri... Maçlarda ya hep ya hiç aksiyonları oluyor. Türkiye başka bir dünya" ifadelerini kullandı.

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