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Konyaspor'da Gökhan Töre ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 17:29
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Konyaspor'da Gökhan Töre ile yollar ayrıldı

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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