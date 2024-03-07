Konyaspor'da Gökhan Töre ile yollar ayrıldı

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

TEŞEKKÜRLER GÖKHAN TÖRE! Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/IuDgnD8HX4 — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) March 7, 2024