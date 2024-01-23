Haberler Konyaspor M'Baye Niang bombası

M'Baye Niang bombası

Süper Lig’de düşme hattındaki yeşil-beyazlılar, mavi-şimşeklerle yol ayrımındaki 29 yaşındaki yıldızı istiyor. Başkanlar düzeyinde görüşmeler sürüyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 06:50
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M'Baye Niang bombası

Antalyaspor beraberliğiyle galibiyet hasreti 4 maça çıkan Konyaspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Düşme hattından bir an önce kurtulmak isteyen Anadolu Kartalı, hücum hattını takviye etmek için rotasını Adana Demirspor'a çevirdi. Yeşilbeyazlılar, mavi şimşeklerle yol ayrımındaki Mbaye Niang'ın peşine düştü. Yeni teknik direktör Ömeroviç de Niang için yönetime olumlu rapor verdi. Senegalli santrforun geleceğinin Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ile Adana Demirspor başkanı Murat Sancak arasında yapılacak görüşme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

TRANSFER İHTİMALİ YÜZDE 50

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sözleşmesi 2025'te bitecek olan oyuncusu için Konyaspor yönetiminden bir miktar bonservis ücreti talep ettiği bildirildi. Görüşmeler tüm hızıyla devam ederken, Niang transferinin olma ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi. Sezon başında Fransız ekibi Auxerre'den bedelsiz olarak transfer edilen 29 yaşındaki tecrübeli forvet, Adana Demirspor'da forma giydiği 20 karşılaşmada, 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 15 kez de milli takımda oynayan yıldız santrfor, 4 kez ağları havalandırdı.

BAŞKAN SANCAK: UĞURLAR OLA

Niang, Fransız basınına, "Beni zorlayan bazı ödeme sorunları var. Bazı gecikmeleri kabul edebilirsiniz ama bu dört aya kadar uzadı. Bir kısmını halletmiş olsalar bile bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor" ifadelerini kullanmıştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Niang'a yapılan ödemeleri sosyal medyadan paylaşıp, "Yalan söylüyorsun, bir Euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. O yüzden gitmek istediğini söyleyince 'Bonservis getir, git' dedik. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz" diye tepki göstermişti.

Mbaye Niang, santrforun yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor. Kariyerinde İtalya'da Milan, Genoa ve Torino ile Fransa'da Rennes, Bordeaux formalarını da giydi.

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