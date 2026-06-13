Vincenzo Montella'dan Avustralya maçı öncesi Kenan Yıldız açıklaması!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile oynayacağı karşılaşma öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella: "Taraftarımızın büyük coşkusunu görmeye alıştık. Dünyanın her yerinde bizi destekliyorlar. Güzel bir sonuçla onlara gurur ve mutluluk yaşatmak istiyoruz. Avustralya kaliteli bir takım, konsantrasyon kaybı yaşamamalıyız. İskoçya maçındaki gibi oyuna ortak olabilirler."

"Kenan Yıldız inşallah bugün süre alacaktır." ifadelerini kullandı.