Fenerbahçe'den Dorgeles Nene kararı! Avrupa'dan talipleri vardı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkan Fenerbahçe, yeni sezonda hasrete son vermek istiyor. Geride kalan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığı kazanan Aziz Yıldırım ve ekibinin çalışmaları devam ediyor. Transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde kadro planlaması da yavaş yavaş şekilleniyor. Fenerbahçe'de ilk sezonunda iyi bir performans gösteren Dorgeles Nene hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki Malili futbolcusuna Avrupa devleri talip olmuştu. Ancak Fenerbahçe yönetimi genç futbolcuyu satmama kararı aldı. Sarı-lacivertliler, 10+4 kuralına uyması sebebi ve gösterdiği etkili performansla beraber Nene'yi takımda tutmaya karar verdi. Malili futbolcuya Alman devleri Borussia Dortmund ve Stuttgart'ın ilgisinin olduğu aktarıldı. Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 39 maça çıkan Dorgeles Nene, 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro piyasa değeri bulunan Nene'nin, sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.