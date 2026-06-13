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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Dorgeles Nene kararı! Avrupa'dan talipleri vardı

Fenerbahçe'den Dorgeles Nene kararı! Avrupa'dan talipleri vardı

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan talipleri olduğu öğrenilen Nene hakkında sarı-lacivertlilerin kararı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 15:38
Fenerbahçe'den Dorgeles Nene kararı! Avrupa'dan talipleri vardı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkan Fenerbahçe, yeni sezonda hasrete son vermek istiyor.

Fenerbahçe'den Dorgeles Nene kararı! Avrupa'dan talipleri vardı

Geride kalan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığı kazanan Aziz Yıldırım ve ekibinin çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'den Dorgeles Nene kararı! Avrupa'dan talipleri vardı

Transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde kadro planlaması da yavaş yavaş şekilleniyor.

Fenerbahçe'den Dorgeles Nene kararı! Avrupa'dan talipleri vardı

Fenerbahçe'de ilk sezonunda iyi bir performans gösteren Dorgeles Nene hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den Dorgeles Nene kararı! Avrupa'dan talipleri vardı

Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki Malili futbolcusuna Avrupa devleri talip olmuştu.

Fenerbahçe'den Dorgeles Nene kararı! Avrupa'dan talipleri vardı

Ancak Fenerbahçe yönetimi genç futbolcuyu satmama kararı aldı.

Fenerbahçe'den Dorgeles Nene kararı! Avrupa'dan talipleri vardı

Sarı-lacivertliler, 10+4 kuralına uyması sebebi ve gösterdiği etkili performansla beraber Nene'yi takımda tutmaya karar verdi.

Fenerbahçe'den Dorgeles Nene kararı! Avrupa'dan talipleri vardı

Malili futbolcuya Alman devleri Borussia Dortmund ve Stuttgart'ın ilgisinin olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den Dorgeles Nene kararı! Avrupa'dan talipleri vardı

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 39 maça çıkan Dorgeles Nene, 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den Dorgeles Nene kararı! Avrupa'dan talipleri vardı

Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro piyasa değeri bulunan Nene'nin, sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

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