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Konyaspor'a süpriz isim: Dirk Kuyt

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 2 galibiyeti bulunan Konyaspor, Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırmıştı. Stanojevic'in ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Konya ekibinde gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 13:33 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 13:39
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Konyaspor'a süpriz isim: Dirk Kuyt

Takımını yeni teknik direktörüne kavuşturmak için arayışlarını sürdüren Konyaspor'da gündeme tanıdık bir isim geldi.

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, daha önce Fenerbahçe formasını terletmiş ve son olarak Hollanda ligi takımlarından ADO Den Haag'da görev yapmış Dirk Kuyt'u markajına aldı.

Konya'nın Sesi'nin haberine göre, 43 yaşındaki Dirk Kuyt ile ilk görüşmeyi Sportif Direktör Ali Çamdalı gerçekleştirdi.

Prensip anlaşmasına varan iki tarafın kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniliyor.

Daha önce Hollanda'da Quick Boys kulübünde yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

Ardından Feyenoord U19 takımının başında 48 müsabakaya çıka Kuyt, 1.54 puan ortalaması yaptı.

Hollanda 2. Lig ekibi AD Den Haag'ı da çalıştıran 43 yaşındaki isim, Hollanda ekibiyle 17 karşılaşmaya çıktı. 17 müsabakada 5 galibiyet ve 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

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