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Konyaspor'da Michalak Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hubert Michalak'ın Suudi Arabistan 1. Lig ekibine transfer olduğunu açıkladı. Konyaspor, 25 yaşındaki Polonyalı oyuncunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 08:53 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 09:02
Konyaspor'da Michalak Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu

Konyasporlu Michalak, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Konyaspor, Polonyalı kanat oyuncusu Konrad Michalak'ın Suudi Arabistan 1. Lig ekibi Ohod Club'e transfer olduğunu açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Ohod Club, futbolcumuz Konrad Michalak'ın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor'umuza geldiği günden bu yana başarılı performans gösteren Michalak'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

2021-2022 sezonunda takıma katılan Michalak, Konyaspor formasıyla çıktığı 73 maçta 5 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

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