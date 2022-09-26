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Gövde gösterisi

Anadolu Kartalı, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig’in iddialı ekiplerinden Adanaspor’la karşılaştı. Yeşil-beyazlılar; Paz, Muriç, Diouf ve Kahraman'ın golleriyle farklı kazanırken, hazır bir görüntü verdi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Gövde gösterisi

Konyaspor, milli maçlar için Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Adanaspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Yeşil-beyazlılar, rakibini 4-1 yendi. Anadolu Kartalı'na galibiyeti getiren golleri; Paz, Muric, Diouf ve Kahraman Demirtaş kaydetti. Konya ekibi mücadeleye; Erhan Erentürk, Cebrail Karayel, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Yasir Subaşı, Muric, Oğulcan Ülgün, Paz, Pavicic, Michalak ve Diouf 11'iyle başladı.


40 DAKİKADA ŞOV
Maça çok etkili başlayan Anadolu Kartalı, 17. dakikada Paz, 23. dakikada Muric ve 39. dakikada da Diouf'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan İlhan Palut'un öğrencileri, 47. dakikada Kahraman Demirtaş ile farkı 4'e çıkardı. Konuk takım Adanaspor'un teselli sayısı ise 82. dakikada Metehan Mustafa'dan geldi. Yeşil-beyazlılar, Ümraniye maçı öncesinde hazır bir görüntü verdi.


MAME DİOUF SİFTAH YAPTI
Konyaspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Mame Diouf, yeşil-beyazlı forma altında ilk golünü kaydetti. Adanaspor'la yapılan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan 34 yaşındaki Senegalli yıldız santrfor, 39. dakikada ağları sarsarken, sergilediği performansla da Ümraniyespor karşılaşması öncesinde İlhan Palut'a 'hazırım' mesajını verdi.

KONYASPOR TARAFTARIYLA BULUŞUYOR

Konyaspor, Ümraniyespor maçıyla birlikte taraftarıyla buluşuyor. Zemini bozulan stadındaki bakım çalışmaları nedeniyle ligde Başakşehir, Fenerbahçe ve Hatayspor maçlarını Eskişehir'de oynayan yeşil-beyazlılar, Ümraniye maçıyla taraftarına kavuşacak.

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