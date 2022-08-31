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Konyaspor Mame Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kadrosunu Mame Diouf ile güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, 34 yaşındaki Senegalli golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:30
Konyaspor Mame Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek dikkat çeken Konyaspor, kadrosuna önemli bir ismi dahil etti.

Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de daha önce Hatayspor'da forma giyen 34 yaşındaki Senegalli golcü Mame Diouf'u renklerine bağladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"arabam.com Konyaspor'umuz, forvet oyuncusu Mame Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Hakan Faydasıçok katıldı.

Kariyerinde daha önce Manchester United, Stoke, Hannover, Blackburn ve Molde takımlarında forma giyen Diouf, son olarak Süper Lig'de Hatayspor'da oynadı. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza kattığımız Diouf, 2021-2022 sezonunda Hatayspor forması ile 37 maça çıktı. Senegalli forvet, sezonu 12 gol 3 asist yaparak tamamladı.

Mame Diouf, yeni sezonda 99 numaralı formamızı terletecek."

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Mame Diouf Konyaspor'a doğru!
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