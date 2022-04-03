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Konyaspor Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Erkan Özdamar yönetiyor. Konyaspor - Göztepe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 15:56
Konyaspor Göztepe maçı CANLI

Konyaspor ve Göztepe, Süper Lig'in 31. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Konyaspor, 3 puanı hanesine yazdırarak ilk 3 sıradaki yerini korumak istiyor. Düşme hattında bulunan Göztepe de, kara bulutları dağıtmak ve Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Konyaspor - Göztepe maçıı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Endri, Oğulcan, Amilton, Bytyqi, Cikalleshi

Göztepe: Piric, Murat, Arslanagic, Kahraman, Berkan, Aytaç, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Jahovic

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Konyaspor - Göztepe maçı 3 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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