Konya attı Rize yakaladı

Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Konyaspor ile Ç.Rizespor'un maçında puanlar paylaşıldı. İlk yarıda, Konyaspor erken golle öne geçen taraf oldu. 7'de Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Amir, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve ilk devre skorunu belirledi: 1-0.

RİZE TEK KALE OYNADI!

İkinci yarıda adeta tek kale oynayan Karadeniz ekibi, bunun karşılığını 65'te aldı. Skoda'nın sert şutu Sehic'ten dönerken, pozisyonu iyi takip eden Tunay boş fileleri sarstı: 1-1. 90+5'te Rize'de Yasin, VAR'dan direkt kırmızı görürken, maç 1-1 sona erdi. Her iki takım da yenilmezlik serisini 2 maça yükseltti.

BİR TÜRLÜ OLMUYOR

Kayseri hocası Samet Aybaba, "Biraz savunmayı doğru planlayabilseydik öne geçtiğimiz maçta farklı kazanabilirdik. Girdiğimiz pozisyonlar da olmuyor, bir türlü olmuyor" dedi.