Müthiş geri dönüş

Düşmeme mücadelesi veren Kayserispor, üst üste 2 maçını kaybeden Konyaspor'u ağırladı. Kayseri'nin 29 ve 37'de iki topu direkten döndü. Sarı-kırmızılılarda 45+1'de Jevtovic'le mücadelesinde Kvrzic yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Henrique devre skorunu belirledi: 1-0. 2. yarıda Kayseri'de Lennon, 2. sarıdan kırmızı gördü. Yeşilbeyazlılar 76'da topu boş kaleye atamayan Shengelia'yla mutlak golü kaçırdı. 89'da ise İsmail'in Amir'e hareketinden VAR'da penaltı çıktı ve Uğur skoru eşitledi. 90+8'de sahneye çıkan Jevtovic, Konyaspor'un müthiş geri dönüşüne imza attı. Konyaspor 2 maç sonra sevinirken, Kayseri'nin galibiyet hasreti 9'a çıktı.