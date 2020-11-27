Konyaspor Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut ve gol çalışması ile sona erdi.

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Marin Anicic ile Volkan Fındıklı ise takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde çalıştı.