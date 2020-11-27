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Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

'in 10. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan , mücadelenin hazırlıklarını 'de sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 15:11 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 16:01
Konyaspor Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut ve gol çalışması ile sona erdi.

maçında sakatlanan Marin Anicic ile Volkan Fındıklı ise takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

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