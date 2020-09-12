Bülent Korkmaz Konyaspor ile yollarını ayırdı! İşte sebebi...

İttifak Holding Konyaspor'da Bülent Korkmaz depremi yaşanıyor. Teknik direktör Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı flaş bir açıklamayla yeşil-beyazlı kulüple yollarını ayırdığını duyurdu.

BÜLENT KORKMAZ'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Kamuoyunun Dikkatine

Ben hayatım boyunca kazandığım her şeyi mücadele ederek, savaşarak ve tırnaklarımla kazıyarak

elde ettim. Benim karakterimde hiçbirzaman mücadeleden ve zorluklardan kaçmak yoktur.

Eğer ben geçen sene içimizden birileri dahil 'bu takım kümeye düştü' dediği dönemde, haklı birçok

mazeret ve sebebim olmasına rağmen yaşanan o sıkıntılı dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk

etmediysem, gemiyi limana sağ salim yanaştırdıktan sonra şu an görevimi bırakmamın birçok sebebi var

bunları da Konyaspor Kulübü Başkanı Sn. Hilmi Kulluk'la paylaştım.

Ama bu sebeplerimden en önemlisi bugüne kadar yapılan transferlerimizi birlikte karar vererek

Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ transferlerini gerçekleştirdik.

En önemli ve geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan santrafor transferin de onayım ve bilgim

dışında transferin gerçekleşmesidir.

Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere, taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder,

Konyaspor camiasına yürekten başarılar dilerim.