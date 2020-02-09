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09 Şubat 2020, Pazar
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'da sesleri

İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri

'da teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından gözler 'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, yarın Ünal Karaman ile görüşme yapacağı öğrenildi.

, bugün ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti. Kocaman da bugün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı.

Deneyimli teknik adamın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte sesleri yükseldi. Trabzonspor'dan ayrılan ve Konyalı olan Karaman'a, hem yöneticilerin hem de taraftarın sıcak baktığı yarın görüşme yapılacağı öğrenildi.

  1. 09.02.2020
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