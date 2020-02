Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi bitti!

Süper Lig'de flaş bir ayrılık yaşandı. İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir. Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.

Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır. Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

DENİZLİSPOR MAÇI SONRASI SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Konyaspor'un Denizlispor'la golsüz berabere kaldığı maç sonunda taraftarların maç sonunda 'Aykut istifa' sözlerine cevap veren Aykut Kocaman, "Ben de taraftar olsam tribünde seslendirir miyim seslendirmez miydim o başka bir şey ama aynı şeyleri düşünürdüm. Bir yere iğneyi batırmak istiyorsan çuvaldızı önce kendime batırmaya çalışan bir insanım. Ortada bir başarı hikayesi olduğunu söylemek zor. Taraftarın bu konudaki tepkisi normal. Duygular anlamında söylemek gerekirse hem benim için hem Konyaspor için hem de Konya şehri için çokta istenen bir durum olmadığını biliyorum. Üzücü tabi. İnsanlar haklı. Yaklaşık 16-17 maçtır içerde tek galibiyet almışsa bir takım ve bu takımın en büyük bağı içerdeki maçlarsa ve takımda bunu başaramıyor ve galibiyetlerin sadece bir tanesini içeride kazanıp gerisini dışarıda kazanmışsa, böyle durumlar varsa benim düşünce yapımdaki bir insanın buna karşı çıkıp da itiraz etmesinin bir anlamı yok. İnsanlar haklı. Söyleyecek bir şey yok. Ben bu konudaki düşüncelerimi hem Çaykur Rizespor maçından sonra hem de ilk yarının son maçındaki Alanyaspor maçından sonra söylemiştim. Konyaspor Kulübü'nün bu konudaki her türlü tasarrufunu hiçbir beklentim olmadan hiçbir talebim de olmadan her şeye hazır olduğumu söylemiştim. Sadece bir takım nedenlerden dolayı kendimce böyle bir kararla ilgili hamleyi ben atmak istemedim. Hala da aynı yerdeyim. Her türlü karara saygılıyım. Hiçbir beklentim olmadan tekrar altını çiziyorum" ifadelerini kullanmıştı.

3'ÜNCÜ KEZ TAKIMIN BAŞINA GELMİŞTİ



Aykut Kocaman, 2018-2019 sezonunun ilk devresi bitmeden Rıza Çalımbay'ın yerine 3'üncü kez yeşil beyazlı takımın başına getirilmişti. Tecrübeli teknik adam bu sezon takımın başında çıktığı 21 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.