Kurtarıcı Samuel Eto’o – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Kurtarıcı Samuel Eto’o

    Kurtarıcı Samuel Eto’o

    ’te zaferi getiren Eto’o, ’da 12 maçta 6 gol attı. Takımının ateş hattından çıkmasında büyük bir rol oynadı.

    bitime 2 hafta kala final maçlarına çıkıyor. 'ten zaferle dönerek yenilgisini telafi eden yeşil-beyazlılar, yıldız golcüsü Eto'o'yla şahlandı. Karabük'te penaltıdan skoru belirleyen 37 yaşındaki Kamerunlu golcü, devre arası geldiği ve şampiyonu 'da, gol attığı 4 maçta 12 puana katkı sağladı.
    1. 7.5.2018
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