Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda finalin adı İstanbul'da konacak, ancak o büyük randevu öncesindeki en zorlu sınavlardan biri Kraków'daki Henryk Reyman Stadyumu'nda verilecek. Shakhtar Donetsk, savaş nedeniyle iç saha maçlarını taraftarından uzak oynasa da Avrupa'da sergilediği karakterli futbolla dikkat çekmeye devam ediyor. Çeyrek finalde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı kurdukları baskın oyun, Arda Turan'ın öğrencilerinin en büyük güvencesi. Misafir ekip Crystal Palace cephesinde ise rüya gibi bir sezon yaşanıyor. Premier Lig'deki köklü geçmişine rağmen Avrupa kupalarında ilk kez yarı final heyecanı yaşayan Londra temsilcisi, çeyrek finalde İtalyan devi Fiorentina'yı toplamda 4-2 mağlup ederek büyük bir sükse yaptı. Oliver Glasner yönetiminde taktiksel bir esneklik kazanan ekipte Daniel Munoz ve Adam Wharton gibi kilit oyuncular, takımın dinamizmini belirliyor. İşte Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçının detayları!

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi yarı finali kapsamındaki Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçı, 30 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazanan tarafın final yolunda büyük avantaj elde edeceği Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de oynanacak.

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique; Ocheretko, Nazaryna, Isaque; Alisson, K. Elias, Newerton

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Hughes, Sosa; Sarr, Pino; Strand Larsen