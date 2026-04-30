Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Shakhtar Donetsk, Krakow’da Crystal Palace ile kozlarını paylaşıyor. Çeyrek finalde AZ Alkmaar’ı toplamda 5-2’lik skorla geçerek Arda Turan yönetiminde rüştünü ispatlayan Shakhtar, tecrübesiyle avantaj arıyor. Oliver Glasner önderliğinde Fiorentina’yı eleyerek kulüp tarihinde bir ilke imza atan konuk ekip ise Londra’daki rövanş öncesi deplasmandan avantajlı bir skorla dönme hedefinde. Peki, Shakhtar Donetsk - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 09:09
Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda finalin adı İstanbul'da konacak, ancak o büyük randevu öncesindeki en zorlu sınavlardan biri Kraków'daki Henryk Reyman Stadyumu'nda verilecek. Shakhtar Donetsk, savaş nedeniyle iç saha maçlarını taraftarından uzak oynasa da Avrupa'da sergilediği karakterli futbolla dikkat çekmeye devam ediyor. Çeyrek finalde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı kurdukları baskın oyun, Arda Turan'ın öğrencilerinin en büyük güvencesi. Misafir ekip Crystal Palace cephesinde ise rüya gibi bir sezon yaşanıyor. Premier Lig'deki köklü geçmişine rağmen Avrupa kupalarında ilk kez yarı final heyecanı yaşayan Londra temsilcisi, çeyrek finalde İtalyan devi Fiorentina'yı toplamda 4-2 mağlup ederek büyük bir sükse yaptı. Oliver Glasner yönetiminde taktiksel bir esneklik kazanan ekipte Daniel Munoz ve Adam Wharton gibi kilit oyuncular, takımın dinamizmini belirliyor. İşte Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçının detayları!

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi yarı finali kapsamındaki Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçı, 30 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazanan tarafın final yolunda büyük avantaj elde edeceği Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de oynanacak.

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Shakhtar Donetsk-Crystal Palace MAÇI CANLI İZLE | TRT 1👈

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique; Ocheretko, Nazaryna, Isaque; Alisson, K. Elias, Newerton

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Hughes, Sosa; Sarr, Pino; Strand Larsen

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de 1+3 yıl planı!
F.Bahçe, Barça ve Juve, Lewa'nın kararını bekliyor!
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Antalya'da uyuşturucu bataklığı: CHP'li Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında! Tehdit mesajları Takvim'de: Belediye aracıyla kokain taşıdın
G.Saray'a Leao müjdesi! Kulübüyle yaşadığı sorunlar...
F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi!
